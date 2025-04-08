«ديوا»: زيادة شهادات عدم الممانعة للمعلومات

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، عن ارتفاع نسبة شهادات عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) التي اعتمدتها الهيئة، بنسبة 29% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وقال إن خاصية «مرافق» الذكية، التي توفرها الهيئة، أسهمت في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت من خلال الخاصية 36 ألفاً و576 شهادة عدم ممانعة للمعلومات، وأضاف أن هذا الارتفاع يعكس ازدياد الإقبال على مشاريع شبكات الخدمات والمشاريع العامة، لمواكبة ارتفاع عدد السكان في دبي، والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه.