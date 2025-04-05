«فلاي دبي» تشغل رحلاتها إلى 11 وجهة صيفية

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «فلاي دبي»، أن الناقلة تستعد لإطلاق رحلاتها إلى 11 وجهة صيفية ضمن شبكتها العالمية، اعتباراً من يونيو المقبل، لمواكبة الطلب السياحي الموسمي.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، ستشمل الوجهات كلاً من محطات: العلمين (مصر)، باتومي (جورجيا)، بودروم (تركيا)، كورفو (اليونان)، دوبروفنيك (كرواتيا)، ميكونوس (اليونان)، سانتوريني (اليونان)، أولبيا (إيطاليا)، تيفات (الجبل الأسود)، طرابزون (تركيا)، إضافة إلى أنطاليا التركية.

وقالت الشركة إن هذه الوجهات توفر خيارات واسعة للمسافرين الباحثين عن عطلات مملوءة بالمغامرات في المدينة، أو إجازة مريحة على الشواطئ، أو استكشاف ثقافات متنوعة تلبي احتياجات الجميع.

وانطلاقاً من مقرها في دبي، أنشأت «فلاي دبي» شبكة تضم أكثر من 130 وجهة يخدمها أسطول من 88 طائرة.

ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت «فلاي دبي» بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

ولدى الشركة شبكة وجهات موسعة تضم أكثر من 130 وجهة في 55 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وتمكنت الناقلة من افتتاح أكثر من 97 وجهة جديدة لم تكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

وتشغل الشركة حالياً أسطولاً موحداً من 88 طائرة «بوينغ 737»، يتضمن: 29 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و56 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

واستطاعت «فلاي دبي» نقل أكثر من 120 مليون مسافر منذ انطلاقتها في عام 2009.