ضغط كبير على رحلات العودة إلى الإمارات مع انتهاء عطلتي «العيد» و«الربيع»

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر إن الرحلات القادمة إلى دولة الإمارات تشهد ضغطاً كبيراً من وجهات خارجية، مع انتهاء عطلة عيد الفطر وإجازة الربيع المدرسية، مشيرين إلى أن معدلات الإشغال ستبقى مرتفعة على متن رحلات العودة حتى الأسبوع المقبل، وسط إقبال كثيف في الطلب على السفر.

وأشاروا إلى أهمية الوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ، والتحقق من صلاحية مستندات السفر، وكذلك التأكد من أوزان الحقائب لتفادي أي غرامات أو تأخير، والاستفادة من خدمة تسجيل الدخول المبكر عبر الإنترنت لتجنّب طوابير الانتظار، لافتين إلى أن شركات الطيران تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية خلال فترات الذروة، وأن الناقلات الجوية أعلنت تشغيل رحلات إضافية لاستيعاب الطلب الكبير على السفر.



إشغال قوي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن رحلات العودة إلى دولة الإمارات تسجل معدلات إشغال قوية للغاية، لاسيما من الوجهات العربية، وبعض المحطات السياحية المفضلة لقضاء العطلات.

وأوضح منصور أن معدلات الإشغال على رحلات العودة تبقى قوية، لكنها أقل مقارنة برحلات الذهاب، نظراً لأن الطلب على رحلات الذهاب كان يتركز في أيام محدودة، لكن رحلات العودة تتوزع على مدار أيام عدة.

وأضاف أن أسعار التذاكر خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعاً لافتاً، بسبب الطلب المرتفع على العودة، لافتاً إلى أن الطلب يفوق العرض على بعض الوجهات، وهو ما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من المعتاد.

ونصح منصور المتعاملين الراغبين في السفر حالياً، بالابتعاد عن تواريخ عدة في الأسبوعين الجاري والمقبل، للحصول على تذاكر بأسعار أقل.



موسم الإجازات

من جهته، قال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن موسم الإجازات يشهد دائماً حركة سفر كثيفة من الإمارات وإليها، خصوصاً خلال الأعياد والمناسبات.

وأضاف أن معدلات الإشغال على رحلات العودة تبقى قوية، وإن كانت أقل حدة من الذهاب، بسبب توزيع الرحلات على أيام عدة، لكن هذا لا يمنع أن كثيراً من الرحلات قد تكون ممتلئة بالكامل.

وأشار العوضي إلى أن الوجهات العربية مثل مصر والأردن ولبنان، إضافة إلى وجهات سياحية مثل جورجيا وأذربيجان وتايلاند، تشهد معدلات إشغال مرتفعة حالياً في رحلات العودة إلى الإمارات، وغيرها العديد من الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن بيانات شركات الطيران، أظهرت أن فترات الأعياد والإجازات المدرسية، أصبحت تشكل مواسم ذروة سنوية، تشهد خلالها الدولة نمواً سنوياً في حركة السفر، مع زيادة عدد الرحلات والركاب، ما يتطلب من المسافرين تخطيطاً مبكراً، ومرونة في مواعيد السفر لتفادي الازدحام أو التكاليف العالية.



نصائح

بدوره، دعا المدير العام لشركة بالحصا للسياحة، ناروز سركيس، المسافرين إلى اتخاذ عدد من التدابير لتجنّب أي تأخير أو إرباك في خطط سفرهم خلال هذه الفترة المزدحمة.

وقال: «ننصح المسافرين بالوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ، والتحقق من صلاحية مستندات السفر، وكذلك التأكد من أوزان الحقائب لتفادي أي غرامات أو تأخير».

وشدد سركيس على أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية التي توفرها شركات الطيران، مثل إنهاء إجراءات السفر إلكترونياً، واستخدام التطبيقات لتحديث بيانات الرحلات، ما يسهم في تسريع وتسهيل تجربة السفر، والاستفادة من خدمة تسجيل الدخول المبكر عبر الإنترنت لتجنّب طوابير الانتظار.

وأضاف أن الضغط حالياً على رحلات العودة سيبقى مستمراً حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، مشيراً إلى أن الطلب على السفر من دولة الإمارات وإليها يشهد ارتفاعاً سنوياً خلال المناسبات، وسط توسع في الخيارات السياحية والإجازات العائلية، ما يعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً نشطاً للسفر والسياحة.

وأكد أن شركات الطيران تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية خلال فترات الذروة، لافتاً إلى أن الناقلات الجوية أعلنت تشغيل رحلات إضافية لاستيعاب الطلب الكبير على السفر.