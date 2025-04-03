«ديوا» ترفع كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه 43.61% منذ 2006

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 43.61% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 104 ملايين طن بين عامي 2006 و2024، وما يعادل زراعة 527 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، في بيان صادر عن الهيئة، أمس، إن «هذا التحسين في كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه أسهم في تحقيق الهيئة وفورات مالية كبيرة»، مؤكداً دعم المسار الاستباقي الذي أرسته دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2030.

وأضاف: «نعمل على تعزيز مكانة دبي العالمية في العمل المناخي من خلال تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المستدام التي يتيحها العمل المناخي وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه»، مشيراً إلى أن مشاريع الهيئة الرائدة عالمياً تسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في الهيئة، المهندس ناصر لوتاه، إن «الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتها ومشاريعها، وتحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة».