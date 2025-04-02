«ديوا» تعتمد 127.2 ألف شهادة عدم ممانعة خلال 2024

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة اعتمدت 127 ألفاً و268 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج «صقور» خلال العام الماضي، مقدمة من 2390 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 6% على عام 2023، ما يعكس ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي، كما اعتمد قطاع نقل الطاقة 67 ألفاً و220 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 42 ألفاً و845، وقطاع المياه والهندسة المدنية 17 ألفاً و203 طلبات.

وقال الطاير في بيان صادر أمس: «انسجاماً مع جهودنا لدعم أجندة دبي الاقتصاديّة (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومساعينا لجعل دبي الوجهة العالمية الأسرع نمواً وتعزيز تنافسية البنية التحتية، نوفر أحدث البرامج والخدمات المبتكرة لمساعدة شركائنا على إنجاز أعمالهم وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافقية، والامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية».

وأضاف: «نقدم كل المستلزمات والإرشادات التي تتيح لشركائنا العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن، ما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: «يشهد البرنامج إقبالاً متزايداً من الاستشاريين والمقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية وتوزيع ونقل الكهرباء والمياه، لنجاحه في توفير وقتهم وجهدهم ومساعدتهم على تسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع».