«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنتهي اليوم

تنتهي اليوم حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع تخفيضات استثنائية تصل إلى 95% على أكثر من 80 علامة تجارية، ما يشكل فرصة لشراء هدايا عيد الفطر.

ولايزال هناك الكثير من الوقت أمام المتسوقين لاستكشاف تجربة التسوق الجديدة كلياً، والتي جرى إطلاقها هذا العام، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي على موقع التخفيضات الإلكترونية الكبرى، يتيح للمتسوقين استكشاف أكثر من 80 علامة تجارية مشاركة في الحملة. ويمكن للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الاستفادة من تخفيضات حصرية، والدخول في سحب للفوز بجائزة كبيرة قدرها 100 ألف درهم.