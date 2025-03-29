«طيران الإمارات» تستأنف رحلتها اليومية الثانية إلى بيروت

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، استئناف تشغيل رحلتها اليومية الثانية بين دبي وبيروت، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، وذلك على متن طائرتها الـ«بوينغ 777»، ما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً، لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الخيارات والراحة والاتصال للعملاء من بيروت إلى دبي، ومنها إلى شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة.

وأفادت الناقلة في بيان بأن الرحلة رقم «ئي كيه 957» ستقلع من دبي الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى بيروت الساعة 10:35 صباحاً، أما رحلة العودة «ئي كيه 958»، فستغادر بيروت الساعة 12:05 ظهراً لتصل إلى دبي الساعة 4:55 عصراً، (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وبيروت). وتوفر الرحلة اليومية الإضافية للمسافرين من بيروت خياراً إضافياً لزيارة العائلة والأصدقاء في دبي، إضافة إلى تجربة سفر سلسة ومريحة لمسافري رحلات المتابعة عبر دبي إلى وجهات «طيران الإمارات» حول العالم، مثل سيدني وملبورن ومونتريال وتورونتو ونيويورك وكوالالمبور وبانكوك وموريشيوس وغيرها من الوجهات الرئيسة في آسيا والمحيط الهندي.