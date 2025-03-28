16.6 ألف شركة هندية جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» في 2024

بحث رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال استقباله سفير الهند لدى الدولة، سنجاي سودهير، أمس، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند.

ويأتي اللقاء في ظل أهمية دبي كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة للشركات ورجال الأعمال الهنود، حيث حلّت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2024 مع انضمام 16 ألفاً و623 شركة هندية جديدة لعضوية الغرفة.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرف دبي، بحضور المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق بين دبي والهند، وضرورة توسيع نطاق العمل الثنائي بين الجانبين على كل المستويات التجارية والاستثمارية.

كما بحث الجانبان مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تقودها دبي لزيادة الفرص التجارية، وتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم، وخفض الكلفة، واختصار الوقت في الخدمات اللوجستية، فضلاً عن فتح آفاق الوصول إلى الفرص الجديدة في الأسواق العالمية لأعضاء المبادرة.

وشدد المنصوري على أهمية تعزيز التعاون مع الهند في مجال تقنية المعلومات، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتعزيز الحلول الرقمية والتقنية في مجال الخدمات اللوجستية والطيران.

وقال: «في ظل الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين دبي والهند، تتصدر الشركات الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأجنبية العاملة في دبي، وتسهم بدور حيوي في نمو جميع قطاعات الأعمال».

وتابع المنصوري: «نلتزم بدعم مجتمع الأعمال الهندي لمواصلة التوسع في مختلف القطاعات، والانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية الواعدة بوصفها منصة مثالية لنمو الأعمال، وذلك بالتزامن مع تحفيز الشركات العاملة في الإمارة لتطوير شراكاتها مع نظيراتها الهندية»، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال الهندي العامل تحت مظلة غرفة تجارة دبي يسهم بدور فعال في تعزيز العلاقات التجارية البينية.

وبحسب بيان غرف دبي، فقد استعرض اللقاء آفاق النمو الواعدة التي تقدمها دبي لرجال الأعمال الهنود، خصوصاً التوسع إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة، والاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تضم 33 مكتباً حول العالم، وذلك لتحفيز توسع أعمال الشركات الهندية في الأسواق الإقليمية والدولية بالاستفادة من مكانة دبي كمحور رائد عالمياً للتجارة والاستثمار.

يذكر أن غرفة دبي العالمية تمتلك مكتبياً تمثيلياً في مومباي، يقوم بدور فعال في استقطاب الاستثمارات الهندية، ومساعدة شركات دبي على التوسع والنمو في الهند.