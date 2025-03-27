حاضنة الأعمال «in5» تستقطب 20 مبدعاً من أوروبا

تواصل حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لمجموعة «تيكوم»، دورها الريادي في دعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال عبر تعزيز التعاون الدولي في القطاع الإبداعي، حيث استقطبت الحاضنة أكثر من 20 مبدعاً من أوروبا، وتحديداً من فرنسا وسلوفينيا، بهدف استكشاف آفاق جديدة في السرد القصصي، وتعزيز الشراكات العالمية من خلال سلسلة من ورش العمل المتخصصة.

وأكّد النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم»، ماجد السويدي، أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار، لافتاً إلى أنه من خلال تلك الشراكات، ترسّخ الحاضنة مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «D33».