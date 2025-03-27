«الإمارات دبي الوطني» يطلق باقة للشركات المملوكة لمواطنين

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً جديداً للشركات المملوكة للمواطنين الإماراتيين، من خلال باقة «إماراتي للأعمال» التي تقدم مجموعة كاملة من العروض والخدمات المحسّنة لتمكين أصحاب الأعمال من مواطني الدولة ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك.

ويأتي إطلاق الباقة الجديدة بناءً على بحث مستقل أجراه البنك، وأفاد برغبة أصحاب الأعمال الإماراتيين في الحصول على الحصرية في العروض والمزايا المصرفية.

وذكر البنك، في بيان، أمس، أن باقة «إماراتي للأعمال» تقدم مجموعة مزايا وامتيازات للشركات المملوكة للمواطنين، وتتوافق مع التزام البنك الراسخ تجاه مجتمع الأعمال الإماراتي.

وتستطيع الشركات الإماراتية التي تختار الباقة الجديدة فتح حساباتها رقمياً، والاستمتاع بالحد الأدنى لانخفاض الرصيد عند 25 ألف درهم، والحصول على إعفاءات من الرسوم عند انخفاض الرصيد خلال الأشهر الستة الأولى.

كما ستحصل الشركات على «بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر للأعمال»، المصممة خصيصاً، والتي تأتي مع مجموعة من المزايا المتميزة. وسيحصل العملاء على وقت استجابة أسرع لطلباتهم في مراكز وفروع الخدمات المصرفية للأعمال.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على فرصة الدخول في «برنامج مليونير الخدمات المصرفية للأعمال» الذي يتيح للشركات الإماراتية فرصة الفوز بجوائز مخصصة بقيمة مليون درهم كل ستة أشهر، إضافة إلى جوائز أخرى من مجموع جوائز نقدية تبلغ 12 مليون درهم.

ومن بين المزايا العديدة سيحصل أيضاً عملاء باقة «إماراتي للأعمال» على رسوم وتكاليف تفضيلية على الخدمات المصرفية، وخصم خاص على أسعار الفائدة على قروض المركبات التجارية، وإجراء التحويلات المالية المحلية والدولية عبر الإنترنت مجاناً، من خلال منصة «بيزنس أونلاين»، وتشمل مزايا نمط الحياة والأعمال المرتبطة بالباقة خصومات على أدوات العمل وتأجير السيارات ومساحات العمل.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، روهيت جارج: «تعد باقة (إماراتي للأعمال) عبارة عن مجموعة من العروض المصممة خصيصاً للشركات الإماراتية لتزدهر وتُسرّع من وتيرة نموها إلى المستوى التالي».

وأضاف: «نأمل أن يساعد هذا العرض الجديد مواطني الدولة على الابتكار والتميز في مسيرتهم في ريادة الأعمال».