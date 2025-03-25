الهوية الرقمية تفوز بالجائزة الذهبية من الهيئة الدولية للتحول في القطاع الحكومي

أعلنت هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن فوز الهوية الرقمية الإماراتية (UAE PASS) بالجائزة الذهبية ضمن فئة الهيئة الدولية العامة للدورة السادسة عشرة من جوائز التحول في القطاع الحكومي (IESE) 2025، التي تعد مناسبة سنوية وحدثاً عالمياً مرموقاً يحتفي بثقافة الابتكار ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الحكومي.

تمنح هذه الجوائز من قبل مؤسسة IESE البريطانية غير الربحية بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب المشتركة وتسليط الضوء على الإنجازات التي يمكن استلهامها للدفع قدماً بمسيرة التطور استناداً إلى الفكر الابتكاري.

وتم في دورة هذا العام تقييم 140 تجربة حكومية متميزة من مؤسسات حكومية حول العالم، حيث خلصت لجان التحكيم إلى منح الجائزة الذهبية لتطبيق الهوية الرقمية الذي طورته هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي و بالشراكة مع وزارة الداخلية، مركز دبي للأمن الالكتروني والهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الجمارك وأمن المنافذ.

تعقيباً على هذا الإنجاز قال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: "يُسعدنا أن تحظى الهوية الرقمية الإماراتية بهذا الاهتمام على المستوى العالمي بوصفها تجربة ناجحة يمكن محاكاتها في دول وحكومات أخرى. وقد جاء الفوز بالجائزة المشار إليها تتويجاً لمسيرة ممتدة من التميّز والريادة في سياق مشروع الهوية الرقمية الذي كان ثمرة للتعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. ونشير في هذا السياق إلى الدور المتميز والمؤثر لشركائنا الاستراتيجيين في هذا المشروع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي الذين عملوا معنا على مر السنين ضمن خطة استراتيجية دقيقة ومتدرّجة إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم حيث أصبحت الهوية الرقمية جزءاً من أسلوب الحياة".

وأضاف: "انبثق مشروع الهوية الرقمية من رؤية القيادة الرشيدة بالوصول إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تتيح تسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي عبر توظيف التقنيات الرقمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم في عملية التثبت من هوية المستخدمين بما يوفر وقتهم ويؤمن أعلى درجة من الحماية.

من جانبه قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "يسعدنا أن يحظى تطبيق الهوية الرقمية بهذا التقدير على مستوى العالم، حيث فاز بالجائزة الذهبية من بين العشرات من المشاريع والمبادرات من دول عديدة. إن الهوية الرقمية هي مثال حي لمسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، فهي صورة للعديد من النجاحات التي رسمناها بتعاوننا وعملنا كفريق وطني واحد. ولذا فإننا على ثقة بأننا على موعد مع المزيد من النجاحات والإنجازات تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031" التي تنص على الانتقال من قمة إلى أخرى نحو المستقبل الأكثر إشراقاً لوطننا الغالي. في هذه المناسبة أثمّن دور شركائنا في مشروع الهوية الرقمية؛ دبي الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ، وغيرهم من الجهات الحكومية التي عملت معاً في تنسيقٍ تام لضمان أعلى درجات التكامل من أجل سعادة المتعاملين.

وأقيم حفل تسليم الجوائز لدورة هذا العام يوم الأربعاء في 5 مارس 2025 في العاصمة البريطانية لندن بحضور ومشاركة العديد من ممثلي الجهات الحكومية وأصحاب التجارب الابتكارية المتميزة ومدراء المشاريع الفائزة. وقد استلم الجائزة الذهبية للهوية الرقمية ممثلون عن هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

فاقَ عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر تطبيق الهوية الرقمية ال 340 جهة، منها 60 جهة اتحادية، و171 جهة حكومية محلية و 118 جهة خاصة، وتقدم أكثر من 15000 خدمة.