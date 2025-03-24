غرفة دبي العالمية تدعم توسع «إمتيل» في السوق الإندونيسية

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «إمتيل» المتخصصة في حلول الألياف البصرية ومقرها دبي، إلى إندونيسيا.

وأفاد بيان أمس، بأنه وبدعم من مكتب غرفة دبي العالمية في جاكرتا، فقد أبرمت شركة «إمتيل» مذكرة تفاهم مع شركة «بي تي فجر ميترا كريدا أبادي»، وهي شركة إندونيسية متخصصة في مجال التحول الرقمي، بهدف اعتماد منتجات وحلول شركة «إمتيل» لتوسيع انتشار شبكة الألياف الضوئية إلى مختلف المناطق في إندونيسيا، بما يسهم في تعزيز خدمات الإنترنت فائقة السرعة ذات النطاق العريض، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مختلف المناطق الإندونيسية.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نحرص على تحفيز مجتمع الأعمال في دبي للتوسع دولياً عبر شراكات مثمرة تعزز فرص النمو المستدام في مختلف القطاعات، ما يعزز المقومات التنافسية للقطاع الخاص في الإمارة، ويسهم في نمو التجارة الخارجية لدبي».

من جانبه، قال مدير تطوير الأعمال في إندونيسيا لدى شركة «إمتيل»، عبدول حافظ: «يجسد هذا التعاون التزامنا بالتوسع العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي، ومن خلال توظيف خبراتنا في حلول الألياف الضوئية، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز المستقبل الرقمي، وتحفيز الابتكار والاتصال بشبكة الإنترنت في إندونيسيا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي فجر ميترا كريدا أبادي»، أمير جاتميكو: «فيما تتجه إندونيسيا نحو مستقبل تقوده التكنولوجيا والاتصال الواسع مع شبكة الإنترنت، فإن مثل هذه الشراكات تلعب دوراً حيوياً في تطوير القطاع بشكل مستدام. وبالتعاون مع شركة (إمتيل)، فإننا تطلع قدماً لتقديم حلول عالية الجودة تسهم في تمكين الأعمال والمجتمعات في إندونيسيا».

وأكدت غرفة دبي العالمية، أنها تواصل عبر شبكة مكاتبها العالمية التي تضم 33 مكتباً، جهودها الرامية إلى ربط الشركات العاملة في دبي مع شركاء موثوقين، لتسهيل توسعها إلى أسواق جديدة، إضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين وأصحاب المواهب العالمية إلى دبي، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية للإمارة، وتزويدهم بكل المعطيات المرتبطة ببيئتها الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مجتمعات الأعمال.