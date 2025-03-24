395 مليون درهم وفورات «إينوك» في الطاقة خلال 10 سنوات

حققت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية والمتكاملة في مجال الطاقة، نجاحاً ملحوظاً في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تطبيق إجراءات شاملة لإدارة الطاقة والموارد عبر جميع عملياتها، وعززت المجموعة مرونة أعمالها من خلال النمو الاقتصادي المستدام، حيث وفّرت 395 مليون درهم من إجمالي الطاقة بين عامَي 2014 و2024، ما منع انبعاث 703 آلاف و840 طناً مترياً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي إطار التزامها طويل الأمد بالمسؤولية البيئية، انضمت «إينوك» إلى ملايين الأشخاص حول العالم في الاحتفال بساعة الأرض 2025، من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية في مقرها الرئيس ومرافقها التشغيلية ومحطات الخدمة في 22 مارس من الساعة 8:30 مساء إلى 9:30 مساء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تُعدّ ساعة الأرض تذكيراً قوياً بأهمية العمل الجماعي ودوره في الحفاظ على بيئتنا، وتؤكد مجموعة (إينوك) التزامها الراسخ بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات وخارجها»، وفي عام 2024، حققت وحدات أعمال «إينوك» وفورات كبيرة من خلال مبادرات مُستهدفة لكفاءة الطاقة، وقد قادت «إينوك للتصنيع» هذه الجهود، حيث وفرت مليونين و314 ألفاً و669 درهماً من خلال عدد من مبادرات إدارة الطاقة والموارد، كما أسهمت وحدة البيع بالتجزئة بشكل كبير في تطبيق مشاريع رئيسة، حيث نُفّذت مشاريع، مثل: مشروع مصابيح LED الشمسية الكهروضوئية في إدارة عمليات التجزئة، و«أوتوبرو»، ما أدى إلى توفير إجمالي قدره 3115294 درهماً، كما أسهمت وحدة إدارة المرافق المؤسسية وغاز الإمارات في نجاح المجموعة، حيث حققتا وفورات قدرها 539 ألفاً و448 درهماً و139 ألفاً و409 دراهم.

ويتجلى التزام إينوك بالاستدامة من خلال محفظتها من المبادرات الناجحة في مجالات ترشيد استهلاك المياه، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتشمل هذه المبادرات تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع مرافقها، وتركيب أنظمة إضاءة LED في جميع عملياتها، وحلولاً متطورة لإدارة المياه.

كما تولي مجموعة «إينوك» أولوية قصوى لمعايير المشتريات الخضراء عالية الجودة التي تساعد في تقليل الطلب على الطاقة بشكل كبير وتقليل الانبعاثات عبر كامل سلسلة التوريد.

وتتماشى هذه الإنجازات مع استراتيجية «إينوك» الشاملة للاستدامة، وتعكس نهج المجموعة الاستباقي في إدارة الموارد وحماية البيئة، وتستمر «إينوك» في جهودها للاستدامة، لترسي معايير جديدة لقطاع الطاقة في المنطقة.