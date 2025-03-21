«أغذية» تعين سالمين العامري عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذيا

أعلنت مجموعة أغذية عن تغيير في القيادة التنفيذية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتحول والنمو المستقبلي. واعتباراً من 2 يونيو 2025، سيتولى سالمين العامري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وسيظل ألان سميث مستشاراً للمجموعة لدعم انتقال القيادة بسلاسة وضمان استمرارية تطور المجموعة.

سيتنحى ألان سميث عن منصب الرئيس التنفيذي بعد قيادته الناجحة للمجموعة منذ عام 2020، حيث أشرف على فترة تحول استثنائية شهدت توسع أعمال "أغذية" من قطاعين إلى أربعة قطاعات رئيسية، وتنفيذ ست عمليات استحواذ استراتيجية، مما أدى إلى مضاعفة إيرادات المجموعة من 2.1مليار درهم في عام 2020 إلى 4.9 مليار درهم في عام 2024.

بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، سيركز سالمين العامري على تسريع النمو عبر القطاعات الأربعة للمجموعة، وتعزيز مكانة "أغذية" كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات. كما سيعمل على تطوير نموذج أعمال المجموعة لمواكبة المستقبل، عبر تعزيز التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتركيز على العملاء، وترسيخ ثقافة الابتكار.

ومنذ مايو 2020، شغل العامري منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، حيث لعب دوراً رئيسياً في صياغة رؤية المجموعة على المدى الطويل، بما في ذلك تطوير استراتيجيتها الطموحة لعام 2030.