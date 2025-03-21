2.65 مليون مشارك في فعاليات «دبي التجاري العالمي» خلال 2024

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، نتائجه لعام 2024، التي كشفت عن أداء قوي أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي، وترسيخ مكانتها منصة عالمية متكاملة لدعم قطاع الأعمال والتجارة، حيث استقبل المركز 2.65 مليون مشارك، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2023، بفضل جدول فعاليات حافل شمل 378 فعالية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، مسجلاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بعام 2023.

وأفاد المركز، في بيان، بأن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض شهد نمواً كبيراً، إذ ارتفع عدد الفعاليات من 107 فعاليات في عام 2023، إلى 135 فعالية في عام 2024 بمشاركة 2.03 مليون مشارك، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 30%.

كما ارتفعت المشاركة الدولية في الفعاليات بنسبة 30% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد المشاركين من جميع أنحاء العالم 942 ألف مشارك، أي 46% من إجمالي الحضور، ما عزز مكانة دبي وجهة رائدة للأعمال على مستوى العالم.

وشهدت المعارض والفعاليات التي استضافها المركز مشاركة 58 ألفاً و665 جهة عارضة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، فيما شكلت الجهات العارضة العالمية التي قدمت من خارج الدولة 77%، ما يعكس قدرة دبي على جذب الشركات العالمية.

كما نظّم المركز 20 معرضاً وفعالية رئيسة في عام 2024، شارك فيها 590 ألف مشارك بزيادة سنوية قدرها 14%. وبلغ عدد المشاركين الدوليين 242 ألف مشارك، بنسبة 41% من إجمالي الحضور.

وارتفع عدد الجهات المشاركة في معارض المركز بنسبة 9%، إذ وصل إلى 19 ألفاً و62 شركة، منها 15 ألف شركة دولية، أي ما يعادل 79% من إجمالي الجهات المشاركة في المعرض.

وأسهمت شركة كون العالمية في تعزيز حضور مركز دبي التجاري العالمي على المستوى الدولي، من خلال توسيع نطاق فعالياتها الرئيسة خارج دبي، حيث شهدت فعاليات مثل معرضي «جيتكس إفريقيا» في المغرب و«جيتكس ديجي هيلث 5.0 آسيا» في سنغافورة نجاحاً لافتاً.

وواصل مركز دبي التجاري العالمي، تعزيز أجندة المؤتمرات والفعاليات، حيث استضاف 25 مؤتمراً، أي ما يعادل ضعف العدد المسجل في عام 2023. كما أضيفت 17 فعالية جديدة شارك فيها نحو 90 ألف مشارك، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في عام 2023.

واستضاف المركز 14 فعالية للمنظمات والجمعيات الدولية، حضرها أكثر من 104 آلاف مشارك، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2023.

وتزايدت إسهامات مركز دبي للمعارض في عام 2024، حيث استضاف 24 فعالية، حضرها 128 ألف مشارك. وجذبت أكبر تسع معارض ومؤتمرات 75 ألف مشارك، بمشاركة 1300 جهة عارضة.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «لا تقتصر إنجازات عام 2024 على الارتفاع الملحوظ في أرقام النمو فحسب، بل تعكس الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأسواق العالمية».

وأضاف: «يجسد الارتفاع الملحوظ في نسبة المشاركات الدولية الثقة المتزايدة بمنظومة الأعمال المزدهرة في دبي، ودور المركز في تعزيز الأنشطة والعلاقات التجارية، كما يعكس نجاحنا في استقطاب فعاليات جديدة ومتنوعة المكانة الفريدة لدبي كوجهة عالمية تجمع بين الفرص والابتكار».

وتابع المري: «يمنحنا هذا الزخم مزيداً من الثقة بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة لتطوير البنية التحتية لاستضافة كبرى الفعاليات، بما يتماشى مع الطلب العالمي المتزايد».

توسعة مركز دبي للمعارض

يواصل مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض بقيمة 10 مليارات درهم، ما يعزز دوره في منظومة فعاليات الأعمال في دبي، ومن المقرر أن تضيف المرحلة الأولى، المقرر استكمالها في عام 2026، مساحة معارض جديدة دائمة تبلغ 64 ألف متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية إلى 140 ألف متر مربع، وبحلول عام 2031 سيمتد المركز على مساحة 180 ألف متر مربع، ما يتيح استضافة 65 ألف زائر يومياً، وتنظيم فعاليات كبرى في الوقت ذاته.

أبرز القطاعات أداءً في 2024

حافظ قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم على مكانته كأبرز القطاعات أداءً، إذ شهد تنظيم 25 فعالية، بمشاركة 465 ألف شخص، وجاء قطاع الأغذية والفنادق والتموين في المرتبة الثانية، جاذباً أكثر من 283 ألف مشارك.

بدوره، حلّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة الثالثة، حيث شهد مشاركة أكثر من 281 ألف مشارك، ما نسبته 14% من إجمالي المشاركين، فيما شهد قطاع السلع الاستهلاكية حضور أكثر من 112 ألف مشارك، وقطاع الترفيه والرياضة والسفر مشاركة نحو 110 آلاف مشارك.

. 58.6 ألف جهة عارضة شاركت في فعاليات المركز.. 77% منها شركات دولية.