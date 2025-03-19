«الاقتصاد»: حجب 4557 موقعاً مخالفاً لقوانين حماية الملكية الفكرية في 2024

شهدت عمليات حجب المواقع المخالفة لتشريعات وقوانين حماية الملكية الفكرية في الدولة قفزة نوعية، خلال العام الماضي، إذ تمكن مركز «إنستا بلوك» للحجب الفوري بمدينة دبي للإعلام، الذي أنشأته وزارة الاقتصاد بهدف التصدي لمواقع بث المحتوى الرقمي المخالفة، من حجب 4557 موقعاً مخالفاً في عام 2024، مقارنة بـ1123 موقعاً في عام 2023، ما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه الإمارات في مواجهة التعدي الرقمي وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين.

ويأتي مشروع «إنستا بلوك» ضمن المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، التي تضم أكثر من 30 مبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في التصدي لأي ممارسة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك ضمن جهود وزارة الاقتصاد في إرساء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، تعزز الاستثمار في المحتوى الإبداعي، وتحفّز نمو قطاع الإعلام الرقمي في الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها في المؤشرات العالمية لمكافحة القرصنة الرقمية.

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال زيارة إلى مركز «إنستا بلوك»، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للابتكار والإبداع، وحماية الأفكار واستثمارها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن إنشاء مركز «إنستا بلوك» يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة ريادية لحماية الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة بيئة إبداعية تدعم الموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».

واطلع بن طوق في «إنستا بلوك» على آليات عمل المركز، والتقنيات المتقدمة التي يوظفها، التي تشمل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى المخالف وحجبه بشكل فوري، ما يعزز سرعة وكفاءة إنفاذ التشريعات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية الإقليمية والعالمية، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة لضمان حماية الحقوق الفكرية للمبدعين والمنتجين للمحتوى الرقمي.

وقال بن طوق: «يمثل تطوير قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات أولوية استراتيجية نعمل على تحقيقها من خلال شراكاتنا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبنّي أحدث التقنيات لتعزيز نفاذ التشريعات، ما يسهم في تمكين المبدعين والمنتجين من تحقيق الاستفادة القصوى من أعمالهم الفكرية والإبداعية، وضمان استدامة الاقتصاد الرقمي».

وسلطت الزيارة الضوء على الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاقتصاد مع عدد من الجهات البارزة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير آليات متطورة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وضمان عدم نشر واستغلال المحتوى إلا بإذن من أصحاب الحقوق.

وفي هذا السياق، شدد بن طوق على أهمية استمرار تطوير مركز «إنستا بلوك»، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع نطاق الحماية الرقمية.

وقال إن «تسريع عمليات حجب المحتوى المخالف يعزز من قدرة الإمارات على حماية الإبداع، ما يرسخ مكانتها الرائدة في دعم ممكنات الاقتصاد الجديد والرقمي، وحريصون على مواصلة تطوير أدوات وتقنيات مبتكرة لضمان التزام كل المنصات الرقمية بالتشريعات، وحماية حقوق المبدعين بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة».

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز دور المركز في حماية الملكية الفكرية ليشمل المزيد من المنصات الرقمية الإقليمية والعالمية، وذلك لضمان إنفاذ التشريعات، وتعزيز ثقة الشركات وأصحاب المحتوى بالبيئة الرقمية للدولة.

عبدالله بن طوق:

. تسريع عمليات حجب المحتوى المخالف، يعزز قدرة الإمارات على حماية الإبداع، ما يرسخ مكانتها في دعم ممكنات الاقتصاد الجديد.

. مشروع «إنستا بلوك» يأتي ضمن منظومة جديدة تضم 30 مبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في التصدي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.