781 عارضاً في «دبي الدولي للأخشاب»

تنطلق فعاليات الدورة الـ21 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، في 14 أبريل المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 781 عارضاً محلياً وعالمياً مما يزيد على 50 دولة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام حتى 16 أبريل، خصص 12 جناح عرض دولياً، توفر منصة أمام العارضين لاستعراض أحدث اتجاهات الصناعة، والتطورات التقنية، والمنتجات المبتكرة، ما يتيح للمشاركين فرصة استكشاف حلول متقدمة تلبي احتياجات السوق المتنامية، وتسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين المصنّعين والموردين والمشترين والمهتمين بالقطاع.