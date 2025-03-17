عمومية "العربية للطيران" تعتمد توزيع 25% أرباحاً نقدية خلال اجتماعها السنوي

وافق مساهمو شركة "العربية للطيران" خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح بنسبة 25 % من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. ويعكس توزيع أرباح بقيمة 25 فلساً لكل سهم، الأداء المالي القوي للناقلة الجوية الاقتصادية الحائزة على عدة جوائز.

تأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها "العربية للطيران" خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية قبل الضريبة قدرها 1.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام 2023.

وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للفترة ذاتها، وعيّنت مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.



وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها قطاع الطيران العالمي، واصلت مجموعة العربية للطيران تحقيق نمو استثنائي في عام 2024، مدعومة بزيادة القدرة التشغيلية، وإطلاق وجهات جديدة، والتوسع المستمر في شبكة وجهاتها. ويعكس هذا العام المميز التزامنا الراسخ بتقديم تجربة سفر متميزة، وتعزيز حضورنا العالمي، وترسيخ معايير التميز التشغيلي. كما يؤكد الأداء المالي والتشغيلي القوي للمجموعة على مدى فعالية نموذج أعمالنا ورؤيتنا الاستراتيجية، وكفاءة فريق الادارة".

وفي عام 2024، أضافت "العربية للطيران" 31 وجهة جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها الستة في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة لتنهي العام بأسطول مكوّن من 81 طائرة إيرباص A320 وA321 تعمل عبر 220 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.