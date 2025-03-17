«كهرباء دبي»: مشاريع البنية التحتية في حتّا تواكب الزيادة في الطلب على الطاقة

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عدداً من مشاريع البنية التحتية للكهرباء التي تنفذها الهيئة في حتا، ضمن الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتا، وتتضمن حزمة من المشاريع التي تخدم منطقة حتا وأهاليها وتلبي احتياجاتهم.

وأكد الطاير أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء إمارة دبي، والاستفادة من التقنيات المتقدمة وإعطاء الأولوية للاستدامة، حيث تواصل الهيئة ريادة الجهود لتحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي من أجل مستقبل مستدام.

وأشار الطاير إلى التزام الهيئة دعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 فيما يتعلق بمنطقة حتّا، فضلاً عن مستهدفات أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الابتكار والاستدامة كركائز أساسية لمستقبل الطاقة في دبي، إضافة إلى تحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

واطلع الطاير على تقدم سير العمل في مشروع محطة نقل كهرباء رئيسة جهد 132 كيلوفولت، بسعة تحويلية 120 ميغافولت أمبير، وخطوط هوائية لنقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت، لتعزيز قدرات نقل الطاقة في منطقة حتا، بتكلفة تبلغ 294.78 مليون درهم.

ويعزز هذا المشروع بشكل كبير قدرات نقل الطاقة في المنطقة، حيث يتضمن 82.9 كيلومتراً من الخطوط الهوائية، و328 برج نقل، إضافة إلى 18 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسة. ويؤدي المشروع دوراً مهماً في دمج مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط.

كما تفقد الطاير محطة نقل كهرباء رئيسة أخرى تنفذها الهيئة في حتا جهد 132 كيلوفولت بسعة تحويلية 120 ميغافولت أمبير، وتسهم المحطة في تطوير شبكة الطاقة تلبية لاحتياجات المنطقة المتنامية وتزويد مناطق إسكان المواطنين في حتا، ومن المقرر تشغيلها في مارس 2026، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 116 مليون درهم.

• هيئة كهرباء ومياه دبي تسعى إلى تحقيق أهداف دبي في الطاقة النظيفة.