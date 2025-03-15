العلامات التجارية بالإمارات تسجل خلال 2024 أعلى مستوى في تاريخها

أفادت وزارة الاقتصاد بأن الإمارات استقطبت أكثر من 33 ألفاً و874 علامة تجارية مسجلة بنهاية عام 2024، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، في انعكاس للنمو القياسي الذي حققه الاقتصاد الإماراتي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية خلال أكثر من 30 عاماً، والنمو الكبير والمطرد في جاذبية الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للاستثمار والتجارة.

وأوضح تقرير العلامات التجارية المودعة والمسجلة (1993-2024) الذي أصدرته الوزارة، أمس، نمو العلامات المسجلة في الدولة خلال أكثر من 30 عاماً، حيث نمت العلامات التجارية المسجلة في الدولة بنسبة 711% خلال عام 2024، مقابل عام 1993 الذي بلغت فيه 4175 علامة تجارية فقط. كما نمت العلامات التجارية المسجلة في الدولة بنسبة 10% خلال عام 2024، مقابل عام 2023 الذي بلغت فيه 30 ألفاً و780 علامة تجارية.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة 5681 علامة خلال عام 2000، ثم ارتفع عدد العلامات المسجلة إلى 13 ألفاً و503 علامات خلال عام 2010، ثم واصل عدد العلامات في الارتفاع ليصل إلى 18 ألفاً و686 علامة خلال عام 2019، ثم ارتفع عدد العلامات بشكل مطرد في السنوات التالية حيث ارتفع إلى 25 ألفاً و432 علامة خلال عام 2021، ثم إلى 27 ألفاً و15 علامة في عام 2022، ثم إلى 30 ألفاً و780 علامة في عام 2023، ثم إلى 33 ألفاً و874 علامة في العام الماضي.