حكومة رأس الخيمة تدرج صكوكاً بمليار دولار في «ناسداك دبي»

رحبت «بورصة ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.

وأفاد بيان بأن هذه الصكوك تُعدّ ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038%، وتم إصدارها بتاريخ الخامس من مارس 2025.

ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة مليارَي دولار من مكتب «راك كابيتال»، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة، فيما من المقرر أن تُخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.

وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة، محمد سلطان القاضي، الذي قرع جرس افتتاح جلسة التداول، بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة: «يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، فيما يُعدّ الإقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشراً إلى قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفر لنا الإدراج في (ناسداك دبي) منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج الإقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدَّين السيادية».