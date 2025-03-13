إنجاز أول مشروع في دبي لإعادة تأهيل المباني بـ «عقود كفاءة الطاقة»

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة، حيث حقق المشروع خلال ست سنوات، وفورات بلغت نحو 35.2 غيغاواط ساعة من الكهرباء و2.8 مليون غالون إمبريالي من المياه، وخفض ما يقارب من 14 ألفا و452 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت «ديوا»، في بيان، أمس، أن المشروع، الذي أُطلق عام 2015 وتضمن العديد من المباني، اختتم مرحلة الوفورات المضمونة بنجاح عام 2024، حيث يُعد المشروع علامة فارقة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية خضراء، حيث يقدم نموذجاً مبتكراً لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت، ويُرسي معايير مرجعية عالمية تُظهر إمكانية خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير عبر تحسين العمليات، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050.

وتضمن المشروع تأهيلاً شاملاً لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة المياه وعزل المباني في جميع مرافق الهيئة، بما في ذلك المقر الرئيس، ومباني الهيئة في الحضيبة، وأم الرمول، والوصل، وبرج نهار، والمباني الإدارية في محطتي (G) و(L)، كما تم إجراء إعادة تأهيل شامل لنظام المياه المبردة في المقر الرئيس للهيئة، بما في ذلك تركيب وحدات تبريد مائية (Water-cooled) متطورة بنظام مغناطيسي (Magnetic Bearing)، حيث تسهم هذه التحسينات في تحديث البنية التحتية والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي وتعزيز استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»، الدكتور وليد النعيمي: «نفخر بدورنا الفاعل في جعل دبي من أكثر المدن استدامة عالمياً، عبر مشاريع رائدة تعزز كفاءة الطاقة وتُحقق وفورات مالية وبيئية طويلة الأمد».

وأضاف أن فوائد المشروع لا تقتصر على الوفورات المباشرة، بل تمتد إلى تعزيز البنية التحتية الذكية ورفع معايير الأداء التشغيلي، ما يدعم توجهات دبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة.