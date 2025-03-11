إدراج أسهم «ألفا داتا» في «أبوظبي للأوراق المالية»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، إدراج أسهم «ألفا داتا» إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، حيث يعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وثاني طرح في سوق أبوظبي خلال العام 2025. وأفاد السوق في بيان اليوم، بأن طرح «ألفا داتا» استقطب مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، حيث طرحت الشركة 400 مليون سهم عادي، ما يمثل نسبة 40% من رأس مال الشركة المصدر.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي لـ«ألفا داتا» عند 1.50 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة برقم مزدوج، ما رفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 1.5 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: إن «إدراج (ألفا داتا)، يتماشى مع جهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمكين الشركات الرائدة من دفع عجلة الابتكار ودعم التحول الاقتصادي في أبوظبي». وأضاف: «انطلاقا من مكانتنا كأحد الممكنات الرئيسة للنمو المستدام وتطوير سوق المال في المنطقة، فسوف نواصل دعم الشركات الخاصة من أجل تحقيق طموحاتها في النمو عبر منصة إدراج سوق أبوظبي للأوراق المالية».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «ألفا داتا»، فايز ألعبيني: «فخورون بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتحول من شركة عائلية محلية في الإمارات إلى عامة بعد الطرح العام الأولي والطلب القوي الذي شهدناه». وأضاف: «يعد هذا الإدراج علامة فارقة في سجل إنجازاتنا الذي بدأناه منذ 40 عاما، عملنا خلالها على دعم نمونا وتعزيز الابتكار».

إلى ذلك، أعلنت اليوم، إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا»، بقيمة 163 مليون دولار أمريكي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «ألفا داتا» بطرح 40% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 400 مليون من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 1.5 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار أمريكي). كما قد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب أكثر من 10 أضعاف الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "ALPHADATA".

وفي هذا السياق، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن الإتمام الناجح للطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة ويسلط الضوء على الفرص التي تذخر بها سوق أبوظبي باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للشركات الابتكارية التي تمتلك خططاً توسعية فريدة.

وأشار مليكة إلى ثقة السوق في نموذج الأعمال المرن واستراتيجية النمو المستقبلية الخاصة بشركة «ألفا داتا»، وهو ما انعكس في الطلب القوي على الأسهم من قاعدة المستثمرين المتنوعة. كما أشاد مليكة بقدرة إي اف چي هيرميس على جذب مستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لهذه الصفقة، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة في تنفيذ أبرز المعاملات التي توفر رأس مال استراتيجي للشركات التي تتمتع بمقومات نمو واعدة، وبالتالي المساهمة في التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية.