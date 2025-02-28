عدد الشركات الصينية المسجلة في «دبي للسلع» يلامس الـ 1000

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إبرام شراكتين استراتيجيتين مع كل من مركز بكين لخدمات الابتكار لمساعدة شركات الاقتصاد الرقمي على التوسّع العالمي (مركز بكين لخدمات الابتكار)، ومجلس بكين تشاويانغ لتعزيز التجارة الدولية (بكين تشاويانغ).

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع الشراكتين خلال النسخة الأولى من سلسلة الجولات الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» في عام 2025، التي نظّم مركز دبي للسلع المتعددة فعالياتها في مدينتي بكين وشينزين، حيث أعلن خلالها عن تسجيل نمو سنوي في عدد الشركات الصينية المُسجلة في منطقة أعماله بنسبة 17.5% لتقترب من الـ1000 شركة.

وبموجب الشراكتين، سيتعاون مركز دبي للسلع مع كل من مركز بكين لخدمات الابتكار ومجلس بكين تشاويانغ، ضمن محاور عدة تشمل: تعزيز التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وستشمل هاتان الشراكتان تنظيم ندوات تجارية، وجولات ترويجية للاستثمار، وفعاليات للتواصل، بهدف تعزيز أوجه التعاون الدولي العابر للحدود، إلى جانب دعم التجارة الرقمية واعتماد تقنية «البلوك تشين» لضمان معاملات سلسة وآمنة بين الطرفين.

كما ستفتح الشراكتان آفاقاً جديدة للشركات في دبي وبكين، من خلال إتاحة فرص استثمارية أوسع نطاقاً، ودخول أسواق جديدة، وتوفير حلول مبسطة لتأسيس الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «مع وصول عدد الشركات الصينية المُسجلة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة إلى نحو 1000 شركة، أصبحت منطقة أعمالنا وجهة مفضلة للشركات الصينية في دبي». وأضاف: «يعكس هذا النمو القوي والمستمر مدى جاذبية منطقتنا الحرة، التي تركز على تقديم خدمات مصممة خصيصاً، ومساحات مكتبية من الطراز العالمي، بجانب منظومة بيئية متطورة تدعم تجارة السلع والجيل القادم من التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي و(ويب 3)». وأشار إلى أنه «من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين مع كل من مركز بكين لخدمات الابتكار ومجلس بكين تشاويانغ، فإننا بذلك نخطو خطوة أخرى كبيرة لتعزيز علاقاتنا التجارية المباشرة مع الصين، وهو ما سينشأ عنه زخم كبير، ويفتح آفاقاً أوسع من فرص الأعمال، وبما يؤكد استمرار مركز دبي للسلع المتعددة شريكاً مفضلاً للشركات الصينية على مستوى المنطقة».