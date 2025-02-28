%75 من الموظفين في الإمارات يتوقعون مكافآت في 2025

كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة «YouGov» للأبحاث، بتكليف من شركة «زيورخ» العالمية للحياة في الشرق الأوسط، أن ثلاثة من بين كل أربعة موظفين في الإمارات (75%) يتوقعون الحصول على مكافآت مالية في عام 2025، في وقت يتزايد التركيز على الادخار والاستثمار بدلاً من الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهر الاستطلاع أن 68% من المشاركين فيه يخططون لادخار جزء أو معظم مكافآتهم، كما برزت الأجيال الشابة كمُدخرين منضبطين، حيث يعتزم 31% من «جيل زد»، في الفئة العمرية 18 - 24 عاماً ادخار مكافآتهم بالكامل، وهو أعلى معدل بين جميع الفئات العمرية.

في المقابل، يخطط 52% من الأفراد، الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً، لادخار معظم مكافآتهم مع تخصيص جزء منها للإنفاق.

ووفقاً للاستطلاع، فقد أدى ارتفاع كُلفة المعيشة إلى تغيير كيفية إدارة الموظفين لمدخولهم، إذ أفاد 55% من المشاركين بأن هذا الأمر أثر بشكل كبير في قراراتهم المالية. وفي حين يخطط 60% لإنفاق جزء من مكافآتهم على السفر والترفيه، فإن نسبة تبلغ 27% تضع أولوية لتطوير المهارات، بما في ذلك التدريب على الذكاء الاصطناعي.

ولفتت دراسة الاستطلاع إلى أن الثقافة المالية لاتزال تمثّل تحدياً رئيساً، على الرغم من التوجه المتزايد نحو الادخار، مشيرة إلى سعي 55% من المشاركين في الاستطلاع للحصول على استشارات مالية مقارنة بـ39% في عام 2024، إلا أن العديد منهم عبّروا عن ندمهم لعدم قيامهم بالادخار بشكل مبكر.

ويتجلى تأثير الاستشارة المالية المنظمة في ارتفاع الثقة تجاه الجاهزية للتقاعد إلى 86% بين من استشاروا خبراء ماليين، مقارنة بـ60% فقط بين من لم يفعلوا ذلك، ووفقاً للدراسة تتفاوت الثقة بالأمان المالي حسب الفئة العمرية، حيث يشعر الشباب بمستوى أعلى من الاطمئنان، إذ أفاد 100% من «جيل زد» بأنهم واثقون إلى حد ما على الأقل، فيما انخفضت الثقة إلى 80% للفئة العمرية 25-34 عاماً، وإلى 74% للفئة العمرية 35 - 44 عاماً، وإلى 67% للفئة العمرية 45 عاماً فأكثر.

ويُقدر 77% من المشاركين أنهم سيحتاجون إلى مدخرات تصل إلى 10 ملايين درهم للتقاعد براحة في الإمارات، مع متوسط يراوح بين مليونين وخمسة ملايين درهم، كما توقع 65% أن تكون خطط الادخار في أماكن العمل أو مكافآت نهاية الخدمة كافية.

وقالت رئيسة قسم تطوير الأعمال ومزايا الموظفين في زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط، أشيكا تايلور: «يُظهر الاستطلاع تحولاً كبيراً في طريقة تعامل الموظفين في الإمارات مع التخطيط المالي، حيث يولي المزيد من الأفراد الأولوية للاستثمارات المستقبلية، وتعليم الأبناء، والادخار للتقاعد».

وأضافت: «مع ذلك، لاتزال هناك إمكانات غير مستغلة في خطط الادخار في بيئة العمل، وتأمينات الحياة، والاستثمارات المنظمة، التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تأمين المستقبل المالي على المدى الطويل».