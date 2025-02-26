«أبوظبي الأول» يطلق صناديق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

أعلن بنك أبوظبي الأول عن حصوله على الموافقة النهائية من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، لإطلاق خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة.

وبموجب هذه الموافقة، باتت خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة متاحة لجميع شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، لاستثمار وتنمية مستحقات العاملين في هذه الشركات، بما يتوافق مع النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة الذي أطلقته حكومة الإمارات، حيث انضمت أول شركة في النظام بنجاح.

وأفاد البنك بأنه تم إعداد هذه المبادرة لتعزيز الأمن المالي للموظفين على المدى الطويل، فهي تسهم في تنسيق عملية إدارة مكافآت نهاية الخدمة، ما يؤدي إلى استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها ودعمها بأسلوب أكثر فاعلية.

كما أطلق «أبوظبي الأول»، في هذا السياق، منصة رقمية متطورة تتكامل مع نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، ما يوفر للشركات والموظفين طريقة آمنة وفاعلة لإدارة كل ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة.

وأوضح أنه تم تصميم المنصة الرقمية مع واجهة استخدام تفاعلية سهلة، الأمر الذي يدعم أصحاب العمل في معالجة ومتابعة وإدارة مساهمات مكافآت نهاية الخدمة وفق أعلى مستويات الكفاءة، كما يمكن للموظفين الاطلاع على استثماراتهم ومراقبتها بشكل فوري، بما يتماشى مع تطلعات الكوادر العاملة التي تسعى باستمرار إلى مواكبة أحدث التطورات في عالم التقنيات الرقمية.

وبحسب البنك، توفر خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة حالياً خيارين استثماريين لحماية رأس المال، الأول: صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال، وتستثمر في أدوات سوق المال، ما يوفر مستوى عالياً من الاستقرار والسيولة، والثاني: صناديق أبوظبي الأول الإسلامي لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال، وتستثمر في أدوات سوق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي.