«فلاي دبي» تضيف أنطاليا التركية إلى شبكتها الصيفية

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاق رحلاتها إلى مدينة أنطاليا التركية ضمن وجهاتها الصيفية الموسمية.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنه سيتم تشغيل رحلاتها إلى مطار أنطاليا الدولي اعتباراً من الخامس من يونيو المقبل، برحلات يومية من المبنى رقم

(2) بمطار دبي الدولي، لافتة إلى أنها ستستأنف رحلاتها الصيفية الموسمية إلى بودروم و طرابزون، بالإضافة إلى أنطاليا، خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار أنطاليا الدولي من 8000 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1600 درهم، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار أنطاليا إلى مطار دبي من 2800 دولار، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 380 دولاراً.