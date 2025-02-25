تأسيس مركز جديد للسلع الغذائية في «جافزا» بـ 184 مليون درهم

أعلنت شركة «سبرينغ فالي» المحلية، العاملة في توريد الأغذية والسلع الزراعية، استثمارها في تطوير مركز توزيع جديد للسلع الغذائية الأساسية، في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بقيمة 184 مليون درهم.

وتمتد مساحة المنشأة الجديدة على أكثر من 106 آلاف قدم مربعة، بقدرات متقدمة في المعالجة والتخزين، بما يشمل عمليات التعبئة والتغليف والتحميص والطحن للمنتجات الغذائية الاستهلاكية.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في غضون عامين، وبمجرد دخوله إلى مرحلة التشغيل الكامل، يتوقع أن يعمل المركز على معالجة أكثر من 65 ألف طن متري سنوياً من مكونات الأغذية الأساسية، مثل البقول والتوابل والمكسّرات، ما يحقق عوائد سنوية تتجاوز 440 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات - المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي، إن «هذه الخطوة تؤكد الالتزام بالاستثمار في الحلول المبتكرة لتأمين مستقبل إمدادات الغذاء العالمية، حيث يعد الأمن الغذائي من أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحاضر، في ظل توقعات تشير إلى تزايد كبير في نمو التعداد السكاني العالمي بحلول عام 2050».

وأضاف أن «دبي تسهم بدور محوري باعتبارها مركزاً لتجارة الأغذية، حيث تتعامل مع نسبة 75% من واردات الأغذية والمشروبات إلى دولة الإمارات»، مؤكداً مواصلة مسيرة الابتكار محطة «دي دبي ورلد» المخصصة للأغذية والمشروبات، وشبكة خدماتها اللوجستية المتقدّمة، ومجتمع أعمالها الحيوي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «سبرينغ فالي» للصناعات الغذائية، تومز ماثيو، إن الموقع الاستراتيجي بجوار ميناء عالمي المستوى، سيضمن كفاءة الخدمات اللوجستية، ما يسهم في ترسّيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للأغذية.