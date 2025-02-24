تصدير الطاقة النظيفة من حتّا إلى دبي في أبريل المقبل

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في «حتا»، ستبدأ تصدير الطاقة النظيفة تدريجياً، للمرة الأولى، إلى دبي خلال شهر أبريل المقبل، مضيفاً أن الاختبارات الأولية للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النظيفة بدأت خلال يناير الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد الطاير للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.82%.

ووفقاً لـ«ديوا»، يهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في «سد حتا»، وسد علوي جديد تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميغاواط، وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاواط ساعة، وبعُمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم.

وقال الطاير: «يأتي المشروع تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

ولفت الطاير إلى أن «مشروع المحطة الكهرومائية في (حتا) يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، التي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة».

واستمع الطاير إلى شروحات حول الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء أخيراً من تركيب المولدات في الموقع، فيما يجري حالياً استكمال التحضيرات والفحوص اللازمة تمهيداً لعمليات التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025.

وشملت الزيارة منطقة السد العلوي، الذي يتألف من جدار رئيس بارتفاع 72 متراً، وسد جانبي بارتفاع 37 متراً، وذلك بعد إتمام عملية ملء السد تمهيداً للتشغيل التجريبي.

وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في «سد حتا» وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى «سد حتا» من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر.

وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.

ورافق الطاير، خلال جولته النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، المهندس ناصر لوتاه، والنائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، المهندس حسين لوتاه، ونائب الرئيس - المشاريع والهندسة - قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس منصور السويدي، ومدير المشروع، المهندس خليفة البدواوي، إضافة إلى فريق المشروع.