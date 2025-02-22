غرف دبي تنظم ورشة حول منتجات الاستخدام الواحد

نظمت غرف دبي ورشة عمل حول آليات تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بحضور 115 مشاركاً.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبلدية دبي، شهدت عروضاً تقديمية لتوضيح متطلبات الامتثال للقرار، إضافة إلى جلسات حوارية للرد على استفسارات المشاركين حول المنتجات المشمولة بالقرار وتلك المستثناة منه.

ويهدف القرار إلى حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة.