"ايدج" تختتم "آيدكس 2025" بمبيعات بقيمة 10.65 مليارات درهم

اختتمت "ايدج"، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، بحصيلة من المبيعات الجديدة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار (10.65 مليار درهم)، وبإطلاق 46 حلاً متقدماً وخدمة رائدة عبر مختلف المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية.

وذكر بيان لمجموعة إيدج أن دورة عام 2025 من آيدكس، مكنتها من إبراز محفظتها المتنوعة من الحلول البالغ عددها 218 حلاً متقدماً، ومعظمها مصنوعة في دولة الإمارات، داخل جناحها الضخم الممتد على مساحة 9 آلاف متر مربع في الفعالية الدفاعية والتكنولوجية المرموقة.

وشملت العقود الستة عشر التي حصلت عليها المجموعة اتفاقية كبرى بقيمة 500 مليون يورو أعلنت عنها شركة "ميسترال"، المشروع البحري المشترك بين ايدج وشركة فينكانتييري، لدعم الأسطول البحري الإماراتي أثناء الخدمة؛ وعقداً مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات لتوريد ذخائر جوية بقيمة 1.18 مليار دولار؛ وعقداً بقيمة 61.8 مليون دولار من وزارة الدفاع كذلك لتوريد أنظمة متقدمة مضادة للتشويش من طراز "جي بي إس – بروتيكت".

تعزيز العلاقات الدولية

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، حمد المرر،: "شهدت ايدج أسبوعاً حافلاً بكل المقاييس، حيث برز دعمنا لأهم عملائنا إلى جانب الحفاظ على تنمية التزاماتنا المتينة ، وتعزيز علاقاتنا بالعملاء والشركاء الدوليين، إلى جانب قدرتنا بالمحافظة على النجاح الهائل الذي نعمل بعزم وثبات على مواصلة تحقيقه. فقد أتاحت لنا فعالية آيدكس 2025 منصة مثالية استعرضنا عبرها التقدم الذي أحرزناه والآفاق التي نطمح إلى تحقيقها مستقبلاً كمجموعة رائدة عالمياً ضمن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في المجالين الدفاعي والمدني".

واختتم قائلا: "تظل مجموعة ايدج ملتزمة بالقيام بدور أساسي في تعزيز العروض الدفاعية المحلية لدولة الإمارات، ومواصلة إحداث تغيير نوعي في القطاع، إلى جانب تعزيز قدراتنا الخاصة عن طريق التطوير والتسليم بسرعة أكبر وبأسعار عالية التنافسية. سننمو وسنتفوق عبر عقد الشراكات، وسنسعى لمواصلة ريادتنا للمجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والمواكبة المستمرة لتطوراتها، وفي توفير قدرات متميزة وعالمية المستوى ضمن مجال الحرب الإلكترونية، واتصالات آمنة، وقدرات تشفير سيادية وتطوير قدرات التشفير ما بعد الكم، وذلك لمواجهة تحديات الغد. بكل ثقة، نتطلّع قُدماً للدورة المقبلة من آيدكس عام 2027، ويحدوني الفخر بالقول أن مجموعة ايدج ستفاجئ القطاع مجدداً بالإنجازات الضخمة التي لم يكن يعتبرها أحد ممكنة قبل خمس سنوات."