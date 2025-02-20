بدائل نباتية وأغذية أطفال عضوية.. وزبدة لا تسبب الحساسية

كشفت شركات من إستونيا، خلال مشاركتها في معرض «غلفود 2025»، عن باقة متنوعة من الابتكارات الغذائية، بدءاً من بدائل نباتية، ومنتجات مدعَّمة بالكولاجين، وصولاً إلى الحلول العضوية والتقنيات الغذائية المتقدمة، وتشمل مجموعة المنتجات التي يتم تقديمها في المعرض، أغذية أطفال عضوية ونظيفة، وزبدة بذور عباد الشمس خالية من مسببات الحساسية، إضافة إلى قهوة فورية مصنوعة من أجود أنواع الحبوب، كما تشمل المنتجات مشروبات «بروبيوتيك» ذات فوائد وظيفية، وخلطات «سموذي» جاهزة للتحضير، وأحدث بدائل الألبان المصنوعة من الشوفان بنكهات مبتكرة.

وأكدت وزيرة الشؤون الإقليمية والزراعة في إستونيا، بيريت هارتمان، أن قطاع الأغذية والمشروبات في إستونيا يستمد جودته من ارتباطه الوثيق بالطبيعة، مشيرةً إلى تقديم بلادها مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المستدامة والمبتكرة وعالية الجودة خلال «غلفود 2025»، وأضافت: «يعتمد قطاعنا الغذائي على الابتكار، حيث نوفر حلولاً صحية ومتطورة ومسؤولة بيئياً، تتماشى مع تطلعات الأسواق في الإمارات ودول الخليج. ومن خلال مشاركتنا في المعرض، نهدف إلى بناء شراكات تجارية طويلة الأمد، وتعريف الأسواق الجديدة بجودة المنتجات الإستونية».

من جانبها، قالت مستشارة التصدير لدى الهيئة الإستونية لريادة الأعمال «إنتربرايز إستونيا»، فاتوماتا تال، إن هناك فرصاً واعدة للتعاون وبناء الشراكات مع رواد القطاع في الإمارات، من خلال دمج الحلول التقنية الإستونية مع الرؤية الطموحة للدولة في مجال الأمن الغذائي.