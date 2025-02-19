دبي تتفوق على 30 مدينة عالمية في نمو قيمة العقارات السكنية الفاخرة

رجحت التوقعات الواردة في أحدث الأبحاث التي أجرتها «سَفِلز»، استمرار المسار التصاعدي لقيم العقارات السكنية الفاخرة والإيجارات في دبي خلال 2025، وذلك بعد الأداء القوي في 2024.

وأكّدت «سَفِلز»، في بيان، أمس، أنه عند محاولة استشراف المستقبل، ترجح التوقعات أن تحافظ دبي على صدارتها من حيث نمو أسعار المساكن الفاخرة عالمياً في 2025، إلى جانب نمو القيم الرأسمالية بنسبة تراوح بين 8% و9.9%، وهي النسبة الأعلى بين 30 مدينة عالمية في مؤشر «سَفِلز»، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي المدينة في المرتبة الأعلى على مؤشر نمو الإيجارات، مع زيادة متوقعة تزيد على 10%.

وكشف مؤشر «سَفِلز» لأفضل المدن السكنية العالمية أن قيم العقارات السكنية الفاخرة في دبي ارتفعت بنسبة 6.8% في عام 2024، ما يُعزز مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً، وشهدت المدينة أيضاً نمواً قياسياً في الإيجارات بنسبة 23.5% في 2024، وتحقق ذلك نتيجة الطلب المستدام على المعيشة الفاخرة.

ويؤدي النمو السكاني وتدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمكاتب العائلية إلى دولة الإمارات، إلى تعزيز الطلب القوي على العقارات السكنية الفاخرة، وفي الوقت الذي يتم طرح مشاريع جديدة، يعمل قطاع العقارات الفاخرة المتطور في دبي على تقديم تعريف جديد لمفهوم «الفخامة» في السوق، بعد أن تم إطلاق عدد من المشاريع الفاخرة في السنوات الأخيرة.

وعلى الصعيد العالمي، من المرجّح أن تظل قيم رأس المال في الأسواق الرئيسة إيجابية خلال عام 2025، حيث تتوقع «سَفِلز» نمواً متوسطاً في الأسعار بنسبة 1.6% في المدن الـ30 التي ترصدها الشركة في هذا التقرير، ويمثّل هذا انخفاضاً طفيفاً عن النمو البالغ 2.2% المسجل في عام 2024، الأمر الذي يعكس نظرة أكثر تحفظاً لأسواق العقارات العالمية.

وقالت المديرة المساعدة في شركة «سَفِلز وورلد ريسيرش»، كيلسي سيلرز: «رغم الاضطرابات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، فإن أسواق العقارات السكنية الفاخرة تمكنت من إثبات قدرتها على الصمود بشكل ملحوظ، وبما أن عام 2024 يُطلق عليه اسم (عام الانتخابات)، فإن 2025 يبدو أنه العام الذي تبدأ فيه هذه الحكومات الجديدة بإجراء التغييرات، بدءاً من الضرائب والتشريعات والشؤون الدولية، وبالتالي فإن كل تغيير قد يترك تأثيراً في أسواق العقارات السكنية الرئيسة».

بدوره، قال رئيس وكالة العقارات السكنية في «سَفِلز» الشرق الأوسط، أندرو كومينغز: «يواصل قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي، ازدهاره، حيث يُظهر الطلب تفوقاً على العرض في بعض المناطق الأكثر رواجاً في المدينة، والأداء القوي لسوق الإيجارات، إلى جانب ارتفاع رأس المال، يجعل من دبي وجهة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين العالميين»، متوقعاً أن يشهد عام 2025 المزيد من الزخم، مع تسجيل معاملات عالية القيمة، وطرح مشاريع جديدة فائقة الفخامة، من شأنها أن تعمل على إعادة تشكيل المشهد العقاري في المدينة.

وتابع كومينغز: «مع دخولنا عام 2025، نتوقع أن يحافظ سوق العقارات في دبي على مساره التصاعدي، متجاوزاً عدداً من الأسواق العالمية الأخرى، مثل لندن وهونغ كونغ ونيويورك، ومع استمرار الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية الشهيرة، والمشاريع المطلة على الواجهة البحرية، والمنازل الفاخرة المستدامة، تبدو المدينة على أتم استعداد لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار السكني المتميّز».

. %6.8 ارتفاعاً في قيم العقارات السكنية الفاخرة بدبي في 2024.