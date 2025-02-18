«مبادلة» تستثمر في «أبليونا» الأوروبية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار إبرام اتفاقية لامتلاك حصة أقلية في شركة «أبليونا» الأوروبية، المتخصصة في مجال إدارة المرافق المتكاملة، ومقرها نيو إيزنبورغ بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن هذا الاستثمار يأتي إلى جانب تحالف بقيادة فريق الاستثمار الخاص، التابع لشركة «باين كابيتال» في أوروبا، مشيرة إلى أن من شأنه أن يدعم مسيرة نمو شركة «أبليونا»، وتطورها وتطلعاتها لتصبح مجموعة إدارة المرافق المتكاملة الرائدة في أوروبا، وبصفتها شركة إدارة مرافق متكاملة تتمتع بخبرة تقنية قوية وحضور دولي، تقدم «أبليونا» خدمات مبتكرة وعالية الجودة للعملاء الإقليميين، وكبار العملاء على مستوى العالم.