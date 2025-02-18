«دو» تُبرم شراكة لتمديد نطاق كابل «PEACE» إلى الإمارات

أعلنت شركة «دو»، أمس، إبرام شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية لشبكة الكابل «PEACE Cable» لتمديد وتوسيع نطاق نظام كابل «PEACE» إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من بنية كابل «PEACE» الشبكية الحديثة عالية السعة، التي تتميز بقدرتها على نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية لعملاء «دو».

وتحدد اتفاقية الشراكة بين الجانبين موقع كابل «PEACE» في الإمارات، وهو نظام كابل بحري مفتوح المصدر، يوفر اتصالات آمنة ومرنة وفائقة السرعة، كما يعزز هذا التطور بشكل كبير من قدرات «دو» لتوفير أداء شبكي متطور وخدمات مدارة على أعلى مستوى في جميع أنحاء منطقة الخليج، كما أن إنشاء هذا الفرع من شبكة الكابل، الذي يعد امتداداً لمنطقة الخليج، سيوسع نطاقه إلى الإمارات، ويدمجه في شبكة أوسع تمتد على أكثر من 22 ألف كيلومتر عبر ثلاث قارات.