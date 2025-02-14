دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء عالمياً خلال 2024

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، تحقيق الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، إذ سجلت متوسط 0.94 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً في عام 2024، لتحطم بذلك الرقم الذي حققته في عام 2023 والذي بلغ 1.06 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال: «نواصل تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي بالاعتماد على الابتكار، الذي نعتمده نهجاً رئيساً لإدارة المرافق عبر شبكة ذكية ومترابطة لتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وأضاف: «نجحنا في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في 2012 إلى 0.94 دقيقة فقط في 2024، ما يؤكد ريادتنا في الابتكار، واعتماد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مرونة الهيئة وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي».

وأوضح الطاير أن «الشبكة الذكية التي تنفذها الهيئة على مراحل باستثمارات تبلغ سبعة مليارات درهم حتى عام 2035، تعد إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث توفر خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد».

وقال: «من بين البرامج التي أطلقناها تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بُعد وعلى مدار الساعة من دون أي تدخل بشري، ويعتمد على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً».

يشار إلى أن الهيئة حصدت جائزتين ضمن «جوائز آسيا للطاقة» لعام 2024 في سنغافورة، وفازت بجائزة «أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات» عن مشروع «محاكي الأحمال الكهربائية الفعلية» لشبكة التوزيع، وجائزة «مشروع الشبكة الذكية للعام - دولة الإمارات» عن مشاريع أتمتة الشبكة الذكية لمحطات التوزيع.