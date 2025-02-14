«العالمية للألمنيوم» تشجّع الطالبات المواطنات على العمل في «الصناعة»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إطلاق برنامج «إرشاد»، وهو برنامج توجيهي للطالبات الجامعيات الإماراتيات، يهدف إلى تشجيعهن على الالتحاق بوظائف في القطاع الصناعي، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «إرشاد» يركز على تعزيز المهارات الأساسية للتطوير المهني من خلال جلسات إرشادية فردية بقيادة خبراء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كما يقدم خبراء الشركة للطالبات فرصة للتعرف إلى الوظائف المتعددة في القطاع الصناعي، والوصول إلى الشبكات المهنية التي تمكنهن من التخطيط لمستقبلهن المهني.

ويتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل جماعية تفاعلية تركز على صقل المهارات القيادية والإدارية، إضافة إلى الإدارة المالية.

وأبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراكات مع جامعة الإمارات، وجامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، لتسجيل الطلبات في برنامج «إرشاد».

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تطوير القوى العاملة الصناعية الوطنية المستقبلية في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من البرامج التفاعلية مع الطلبة.