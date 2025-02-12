5.4 مليارات درهم تمويلات بنكية للأفراد خلال أكتوبر 2024

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك العاملة في الدولة منحت الأفراد تمويلات بقيمة 5.4 مليارات درهم، خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغ رصيد تمويلاتهم التراكمي بنهاية الشهر 485.7 مليار درهم، مقارنة مع 480.3 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق عليه، بنمو شهري نسبته 1.1%.

وتشمل تمويلات الأفراد: القروض الشخصية، وتمويل السيارات، وبطاقات الائتمان، وبناء المساكن، وغيرها من منتجات مصرفية مخصصة للمتعاملين الأفراد.

وبيّنت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك سجل مستوى قياسياً جديداً في نهاية أكتوبر بما قيمته 727 مليار درهم، مقارنة مع 716.2 مليار درهم نهاية سبتمبر 2024 بزيادة شهرية قيمتها 10.8 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 1.5%.

وبلغ إجمالي الودائع المصرفية، بنهاية أكتوبر الماضي، تريليونين و804.4 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و802.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة شهرية قدرها 1.9 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 0.1%.

وواصلت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة تراجعها خلال أكتوبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت بنهايته 96.2 مليار درهم مقارنة مع 96.7 مليار درهم نهاية سبتمبر، بانخفاض قيمته 500 مليون درهم تعادل نسبته 0.5%.