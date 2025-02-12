«طيران الإمارات» توسّع خيارات السفر إلى 13 مدينة نيجيرية

وقّعت شركة طيران الإمارات اتفاقية شراكة «إنترلاين» مع «إيربيس»، أكبر ناقلة جوية في غرب إفريقيا، لتعزيز الربط الجوي للمسافرين من نيجيريا وإليها، في وقت توسّع هذه الشراكة شبكة «طيران الإمارات» إلى 13 مدينة جديدة في نيجيريا، مع توفير تجربة سفر سلسة وبتذكرة واحدة.

وذكرت «طيران الإمارات»، في بيان، أمس، أن المسافرين على رحلاتها من دبي إلى لاغوس سيتمكنون من الوصول إلى وجهات إضافية داخل نيجيريا، بما في ذلك أسابا، وأكوري، وبنين سيتي، وكالابار، وإينوجو، وإلورين، وكادونا، وأويري.

وأضافت أن الاتفاقية ستعود بفائدة كبيرة على المسافرين من قطاع الأعمال، حيث ستوفر لهم إمكانية الربط مع المزيد من المدن في أحد أهم المراكز الاقتصادية في إفريقيا، بما في ذلك العاصمة أبوجا، وكانو، وأويو، وبورت هاركورت، وواري.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تُعد (طيران الإمارات) شريكاً رئيساً في دعم قطاعات السياحة والتجارة والطيران في نيجيريا».

وأضاف: «تعزز شراكتنا مع (إيربيس) الربط الجوي وتوفر المزيد من الخيارات لمسافري الأعمال والترفيه، إضافة إلى المسافرين الراغبين في زيارة الأهل والأصدقاء».