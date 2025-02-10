78 دولة تشارك في «مؤتمر دبي للسكر»

تنطلق النسخة التاسعة من مؤتمر «دبي للسكر 2025»، بمشاركة أكثر من 900 خبير من 78 دولة، من 10 إلى 13 فبراير الجاري، لمناقشة واستعراض مستجدات صناعة وتجارة السكر العالمية، في ظل التحديات المناخية والإجراءات الحمائية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

ويسلّط الحدث العالمي الضوء على طرح تصورات مرنة للتعامل مع المتغيّرات، وتعزيز الابتكار، وتوظيف التقنيات، وطرح المنتجات الجديدة ذات المردود المرتفع، وتبني رؤى جديدة للأعمال التجارية ومحفزات للتغيير العالمي في الصناعة.