أحمد بن سعيد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران

تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، سير العمل في مركز فلاي دبي لتدريب الطيارين المتوقع افتتاح أبوابه خلال الأسابيع القادمة.

وخلال زيارة سموه، قام بجولة في جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) ومرافق التدريب. كما تضمنت الجولة زيارة لغرف الإحاطة والفصول الدراسية وغرف التدريب عالية التقنية القائمة على التكنولوجيا بالإضافة إلى أجهزة محاكاة الطيران الكامل من طراز بوينغ 737.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، : "يسعدني أن أرى مركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين أصبح حقيقة واقعة اليوم. ويعد مركز تدريب الطيارين جزءاً حيوياً من استراتيجية نمو فلاي دبي ويعكس إلتزامها الثابت بالابتكار والكفاءة التشغيلية والتميز. سيساهم هذا الإستثمار في قدراتنا الداخلية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكلفة ودعم الطموحات المستقبلية مع إستمرار الناقلة في تنمية وحدات وبرامج تدريب الطيارين لتعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للطيران".

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس"" سعدت بزيارة مركز فلاي دبي الجديد للتدريب على الطيران، الذي سيُفتتح رسمياً خلال الأسابيع المقبلة. هذا المركز المتطور يُمثل خطوة محورية في استراتيجية فلاي دبي للنمو، حيث يجسّد التزامها بالابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في تطوير قدراتها الداخلية لدعم خططها المستقبلية.

وأضاف سموه : "دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران، وبما يعزز دورها المحوري على الساحة الدولية."

ويعد مركز تدريب الطيارين ومحاكاة الطيران الكامل الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويمتد على مساحة تصل إلى 38,000 قدم و يوفر سعة تزيد عن 43,000 ساعة تدريب سنوياً. كما أن التصميم المعماري للمبنى يوفر مرونة أكبر للتوسع في المستقبل. كما تم تركيب جهازي محاكاة الطيران الكامل ومن المقرر إضافة جهازين آخرين إلى المنشأة قبل نهاية العام 2026.