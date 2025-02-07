147.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، عن تسجيل قطاع الطيران المدني في الدولة أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10%، لتصل إلى نحو 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ134 مليون مسافر في عام 2023.

كما حقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 ملايين طن مقارنة مع 3.7 ملايين طن في العام الماضي، ما يعزّز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي، حيث تعكس هذه النتائج النمو المستدام والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن عدد القادمين إلى الدولة بلغ 41.6 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين 41.7 مليون مسافر، بينما وصل عدد العابرين (الترانزيت) إلى 64.4 مليون مسافر.

وشهد القطاع زيادة ملحوظة في أعداد الكوادر العاملة، إذ بلغ عدد الطيارين 9622 طياراً مسجلاً في الدولة، فيما وصل عدد أفراد طاقم الطائرة إلى 35 ألفاً و899 شخصاً، إلى جانب 4493 مهندساً و461 مراقباً جوياً و419 مسؤول إرسال.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، ارتفع عدد مشغلي الطيران المسجلين في الدولة إلى 36 مشغلاً، بينما بلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة 929 طائرة، بما في ذلك الطائرات الرياضية الخفيفة، من بينها 520 طائرة للناقلات الوطنية.

وسجلت الحركة الجوية 1.03 مليون رحلة خلال عام 2024، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.

وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «هذه الأرقام المحققة ليست مجرد مؤشرات نمو، بل هي دليل واضح على قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل الجوي والشحن والتجارة والسياحة والاستثمار».

وأضاف: «هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم قطاع طيران قوي وتنافسي، نجح في اكتساب ثقة كبيرة من قبل المجتمع الدولي».

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الطيران في الدولة خلال عام 2024 تعكس قوته وتنافسيته المتزايدة، وترسّخ مكانته قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وممكِّناً أساسياً لنمو الطيران المدني الدولي.

وقال إن الاستثمارات المدروسة في البنية التحتية مكّنت القطاع من مواكبة الطلب العالمي، وتقديم خدمات نقل جوي تُعد من الأفضل إقليمياً ودولياً، ما يسهم في تحفيز فرص اقتصادية متنوّعة. وأضاف: «هذا النمو المستمر لأرقام القطاع هو دليل على الكفاءة والثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع الطيران الإماراتي على المستوى الدولي».