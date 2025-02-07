صافي أرباح «تيكوم» يرتفع 14% إلى 1.2 مليار درهم في 2024

أعلنت مجموعة «تيكوم» - المدرجة في سوق دبي المالي، وتمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية - عن تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، فيما حقق صافي الأرباح نمواً سنوياً بنسبة 14% ليصل إلى 1.2 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعاً بإيرادات قياسية وأداء قوي لجميع قطاعات الأعمال.

وأفادت «تيكوم»، في بيان، أمس، بأن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجيتها في مواصلة مسيرة النمو المستدام عبر توسيع محفظتها بشكل منهجي، وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، بموازاة تعزيز المعدلات المرتفعة للإشغال والاحتفاظ بالمتعاملين خلال عام 2024.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (ثمانية فلوس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المرتقب في 10 مارس 2025، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى النصف الأول لعام 2025، كما تم النظر من قبل مجلس الإدارة في زيادة توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 10%.

وسجلت إيرادات المجموعة ارتفاعها بدعم من زيادة معدلات الإشغال بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 94%، ومعدلات مرتفعة للاحتفاظ بالمتعاملين بنسبة 92%، وارتفاع معدلات الإيجار.

بدورها، ارتفعت قيمة الأصول عبر تقييم مستقل أجرته شركة الخدمات الاستشارية «سي بي آر إي» على القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية في مجموعة «تيكوم»، والتي بلغت 28 مليار درهم لغاية 31 ديسمبر 2024، وتعكس هذه القيمة زيادة متكافئة بنسبة 11% مقارنة بمعدلات عام 2023 وزيادة على أساس سنوي بنسبة 22%، شاملة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الجديدة خلال عام 2024.

وخلال الربع الأخير من 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 643 مليون درهم، فيما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% مقارنة بأرباح السنة المالية 2023، لتبلغ 458 مليون درهم مع هامش أرباح بنسبة 71%.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك: «تعكس النتائج القوية التي حققتها المجموعة في عام 2024 قوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، والتزامنا الراسخ بمواصلة دور المجموعة البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة، من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات رئيسة واستراتيجية».

وأضاف: «تأتي الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار درهم خلال عام 2024، لتعزيز مسيرة نموها المستدام بما يرسّخ دور المجموعة البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال، ونحرص دوماً على الاستثمار في رسم مستقبل واعد لمجموعة (تيكوم)، مع تحقيق النتائج المالية الاستثنائية وإدارة التكاليف بكفاءة إلى جانب الحفاظ على أعلى مستويات رضا العملاء».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «تواصل دبي ودولة الإمارات تحقيق النمو القوي والمستدام ضمن قطاعي العقارات التجارية والصناعة، مدعوماً بالنمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».

وفي حديثه خلال لقاء إعلامي عن بُعد، بعد إعلان النتائج، أكد بالهول أن قاعدة المتعاملين تتوسّع بشكل مطرد، لافتاً إلى أنها نمت خلال عام 2024 بنحو 8% لتصل إلى 11 ألفاً و900 متعامل.

. 2.4 مليار درهم إيرادات «المجموعة»، العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 11%.