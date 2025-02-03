الإمارات تعزز ريادتها بمشروعات طاقة شمسية تدعم الاستدامة

عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية، عبر إنجازات بارزة في تطوير مشروعات طاقة متجددة، تهدف إلى دعم استراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.

وتجسد مشروعات الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تطوير محطات عملاقة، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.

وتترجم مشروعات الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشروعات المستقبلية: «مشروع خزنة للطاقة الشمسية» بقدرة 1500 ميغاواط، و«مشروع العجبان للطاقة الشمسية» بقدرة 1500 ميغاواط، ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 غيغاواط مستمر على مدار اليوم، و«مشروع الفاية للطاقة الشمسية»، و«مشروع الزراف للطاقة الشمسية».

وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية، ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية، فيما تخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.

كما تتبنّى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية، حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، لتوفير معظم احتياجاتها، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية موزعة تتمثل في «محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميغاواط»، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - 5000 ميغاواط (تم تشغيلها في المجمع 2860 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة)، ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميغاواط، ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المركزة - 100 ميغاواط، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميغاواط، من أهمها برنامج شمس دبي.

وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة، بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي، ويعزز أمن الطاقة، لتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد هذه المشروعات التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.