«طيران الإمارات» تنقل 10.6 ملايين راكب بين دبي والقاهرة خلال 40 عاماً

حافظت شركة طيران الإمارات، على مدى أربعة عقود، على التزامها بدعم قطاعات النقل الجوي والسياحة والتجارة في مصر، فمنذ تدشين أولى رحلاتها إلى القاهرة وحتى اليوم، نقلت «طيران الإمارات» أكثر من 10.6 ملايين راكب على متن رحلاتها اليومية بين دبي والقاهرة.

كما وفرت الناقلة عدداً كبيراً من فرص العمل للكفاءات المصرية، حيث تضم في فريقها أكثر من 920 فرداً في أطقم الضيافة الجوية، الشيء الذي يسهم في تمثيل الثقافة المصرية على المستوى العالمي، إضافة إلى توفير فرص العمل محلياً.

وبمناسبة احتفال الناقلة بمرور 40 عاما على انطلاق عملياتها في مصر، افتتحت، متجرها الجديد «عالم طيران الإمارات» في مركز «5A by The Waterway» الفاخر بالقاهرة الجديدة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نحتفل هذا العام بمرور أربعة عقود على انطلاق عملياتنا في مصر، والتي كانت واحدة من أول خمس وجهات أطلقنا إليها رحلاتنا في بداية عمليات (طيران الإمارات)، وفخورون بتعزيز خدماتنا لعملائنا من خلال افتتاح متجر (عالم طيران الإمارات) في القاهرة».

إلى ذلك، افتتحت «طيران الإمارات» صالتها الجديدة الخاصة بمسافري الدرجتين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك.

وتقع الصالة التي تم نقلها وتجديدها في أحدث أجزاء المطار، والتي تكلف إنجازها خمسة ملايين دولار، في مبنى «SAT-1»، وتمتد على مساحة 1454 متراً مربعاً، وتستوعب 250 ضيفاً، حيث يمكنها استقبال جميع المسافرين من ركاب الدرجتين الأولى والأعمال على متن رحلتين متزامنتين على متن طائرة «إيرباص A380» العملاقة، وتُعد الصالة أكبر صالة دولية للناقلة خارج دبي.