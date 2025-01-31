"طيران الإمارات" تتصدر.. أفضل 10 علامات تجارية لدى سكان دولة الإمارات

احتلت "طيران الإمارات" مرة أخرى المركز الأول في تصنيف "يوجوف" لأفضل العلامات التجارية لعام 2025 لدى سكان دولة الإمارات، مسجلة نتيجة مبهرة بلغت 60.4 في المؤشر .

وتستند تصنيفات "يوجوف" إلى درجة المؤشر من "يوجوف براند إندكس"، والتي تقيس أداء وازدهار العلامة التجارية بشكل عام. ويتم حساب النتيجة من خلال حساب متوسط 6 سمات رئيسية: الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة، مما يعكس مدى نجاح العلامة التجارية في الوفاء بوعدها.

واحتلت "سامسونغ" المرتبة الثانية بنتيجة 56.7، تليها "المراعي" في المركز الثالث بنتيجة 56.0. و"أديداس" المركز الرابع برصيد 53.9 نقطة، وخدمة "واتساب" خامساً برصيد 52.6 نقطة.

وتتمتع العلامات التجارية العالمية للتكنولوجيا بحضور قوي، حيث سجلت "سامسونغ جالاكسي" (51.3) نقطة و"آبل" (51.1) و"يوتيوب" (51.0) و"آيفون" (50.1) و "نايكي" في المركز العاشر برصيد 49.5 نقطة.

كما تسلط التصنيفات الضوء على العلامات التجارية التي أظهرت أكبر قدر من التحسن خلال العام الماضي. ويعد متحف اللوفر أبوظبي العلامة التجارية الأكثر تحسنًا في الإمارات العربية المتحدة، بزيادة ملحوظة في النتيجة قدرها +7.5 نقطة.