«دوبيزل»: 7000 إعلان لسوق السيارات الكهربائية في 2024

أظهر تقرير حديث لسوق السيارات الكهربائية المستعملة لعام 2024، صادر عن منصة «دوبيزل»، للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت في الإمارات، طلباً متزايداً على السيارات الكهربائية، وذلك عبر استعراضها بيانات من أكثر من 7000 إعلان للسيارات الكهربائية، ويُظهر التقرير ارتفاعاً في الطلب على السيارات الكهربائية، تقابله زيادة موازية في المعروض.

وأكد التقرير أن 2024 شهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين على السيارات الكهربائية المستعملة، في وقت أسهم دخول علامات تجارية صينية في توسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين في هذا السوق.

وأظهرت نتائج التقرير أن 66% من السيارات الكهربائية المدرجة تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة، في وقت برزت السيارات الكهربائية ذات المواصفات الخليجية، الخيار الأكثر شهرة، تليها السيارات ذات المواصفات الصينية.

من جهتها، حافظت علامة «تسلا» التجارية على ريادتها السوق بحصة بلغت 36% من عمليات البحث، بينما احتلت علامات تجارية أخرى، مثل: «فولكسفاغن»، «بي إم دبليو»، «مرسيدس بنز»، «أودي»، «بورشه»، مراكز ضمن قائمة أول 10 علامات تجارية بحثاً، واستمرت «تسلا» في الهيمنة على فئات الـ«سيدان»، وسيارات الدفع الرباعي، إذ تصدر موديل «3»، وموديل «S» قائمة سيارات السيدان الكهربائية المستعملة الأكثر طلباً، وكان موديل «Y»، وموديل «X»، على رأس قائمة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

وإضافة إلى «تسلا»، برزت «بورشه تايكان»، و«بي إم دبليو i3»، و«بي واي دي هان»، كخيار مفضل للباحثين عن سيارات سيدان كهربائية مستعملة.

وقال المدير العام لـ«دوبيزل للسيارات»، عاطف رانا: «وفقاً لتحليل السوق لعام 2024، لاحظنا زيادة بنسبة 53% في الطلب على السيارات الكهربائية المستعملة على (دوبيزل)، ما يعكس تحولاً واضحاً في أنماط الشراء، وتزايد اهتمام المستخدمين بالسيارات الصديقة للبيئة».