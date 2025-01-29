«دبي الإسلامي» يُطلق حملة مكافآت

أطلق بنك دبي الإسلامي، أمس، حملة ترويجية جديدة تقدم لمتعامليه فرصاً للفوز بمكافآت، وتتيح لهم فرصة التأهل للفوز من خلال زيادة أرصدة حساباتهم، سواء الجارية أو التوفير، أو عبر إجراء تحويلات بالعملات الأجنبية.

وتقدم الحملة، التي تمتد على مدار أربعة أشهر، جوائز نقدية تصل إلى ثلاثة ملايين درهم، يتأهل فيها متعاملان اثنان للفوز بما يصل إلى مليون درهم لكل منهما، إضافة إلى 200 فائز سيحصل كل منهم على مكافأة نقدية تبلغ 5000 درهم، ويمكن للمتعاملين المؤهلين المشاركة في السحوبات من خلال زيادة متوسط رصيد حساباتهم بمقدار 10 آلاف درهم، أو إجراء معاملات تحويل بالعملات الأجنبية بـ10 آلاف درهم أو أكثر.