«أرفاتو» الألمانية تختار «دبي كوميرسيتي» مقراً إقليمياً

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة، والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية، افتتاح شركة «أرفاتو»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل التوريد، مقرها اللوجستي الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة.

وتتمتع شركة «أرفاتو» الألمانية بحضور واسع في 20 دولة، ويضم فريقها أكثر من 17 ألف موظف، فيما تجاوزت عائداتها السنوية 2.5 مليار يورو في عام 2023.

ويأتي افتتاح الشركة مقرها الإقليمي الذي يمتد على مساحة 3300 قدم مربعة، كخطوة استراتيجية مهمة على صعيد تعزيز الربط وتسهيل نقل البضائع على مستوى المنطقة وخارجها، حيث يُسهم في تحسين كفاءة عمليات الشركة من خلال ترسيخ حضورها في إمارة دبي، أحد أبرز مراكز التجارة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وقالت عضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»، آمنة راشد لوتاه: «يسُرنا أن تكون (دبي كوميرسيتي) بوابة شركة (أرفاتو) إلى السوق الإقليمية، حيث يعكس افتتاح الشركة مقرها الجديد في دبي حرصها على الاستفادة من فرص النمو التي توفرها المنطقة، ويؤكد الثقة الكبيرة بالمزايا التي توفرها إمارة دبي للشركات».

وأضافت: «إن منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة التي تقدمها (دبي كوميرسيتي) تزود الشركات الإقليمية والعالمية بجميع المقومات اللازمة لتأسيس وتشغيل الأعمال، ضمن بنية تحتية رقمية متطورة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرفاتو» فرانك شيرمايستر: «يعكس افتتاح مقرنا الجديد في (دبي كوميرسيتي) التزامنا تقديم حلول لوجستية موثوقة وسريعة للمتعاملين، ودعمهم في تحقيق النمو على المستويين الإقليمي والعالمي».