«مِراس» تُرسي عقد إنشاء «بلوواترز باي» بمليار درهم

أعلنت شركة «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، عن ترسية عقد جاوزت قيمته مليار درهم على شركة «شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن» (ميدل ايست)، لبناء مشروع «بلوواترز باي».

وذكرت الشركة، في بيان، أنه عقب الإقبال الكبير الذي شهده المشروع، يمثّل العقد خطوة رئيسة للمضي قدماً في هذا المشروع الواقع على الواجهة البحرية، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2027، ويتألف «بلوواترز باي» من برجين سكنيين متصلين بهيكل منصة ديناميكي، يضمان 678 شقة تتنوع ما بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، بما في ذلك وحدات «بنتهاوس»، إلى جانب منافذ بيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهٍ.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعكس هذا المشروع التزامنا بإنشاء مجمعات سكنية استثنائية على الواجهة البحرية، تسهم في إثراء المشهد الحضري النابض بالحياة في دبي، ونحن على ثقة من أن (شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن) تشاركنا التزامنا بالجودة، وستحقق هذه الرؤية من خلال إنشاء وجهة بارزة».

من جانبه، قال رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن» (ميدل ايست)، تيان سانشوان: «سعداء بأن نحظى بثقة (دبي القابضة للعقارات) لتكليفنا ببناء (بلوواترز باي)، حيث يعكس هذا التعاون التزامنا بالتميّز والابتكار، ونحن حريصون على توظيف خبراتنا في تنفيذ هذا المشروع، ووضع معايير جديدة للجودة والتميّز».

ويتكامل مشروع «بلوواترز باي» مع الواجهة البحرية في دبي، بما يسهم في زيادة جاذبية ممشى «المارينا» وممشى «بلوواترز»، وتقع هذه الوجهة الجديدة على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من «جميرا بيتش ريزيدنس»، ويتيح المشروع سهولة الوصول عبر نقطتين رئيستين لدخول المركبات.